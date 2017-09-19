В Екатеринбург прибыли мощи святого Димитрия Солунского

Святыню сопровождает митрополит Верийский Пантелеимон. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В аэропорт Кольцово спецбортом из Греции прибыл ковчег с мощами великомученика Димитрия Солунского. Святыню сопровождает митрополит Верийский Пантелеимон.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, святыню встречало духовенство, возглавляемое митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

«Мы рады встречать на уральской земле великую христианскую святыню – святые мощи мученика Димитрия Солунского, с именем которого связано очень многое в нашей жизни. Для нас это особый день. Мы благодарим Бога, благодарим владыку Пантелеимона, который прибыл сюда со святыми мощами, благодарим его спутников, благодарим добрых людей, которые помогли нам сделать так, чтобы святые мощи прибыли сегодня в Екатеринбург», - заявил митрополит Кирилл.

Из Кольцово святыня отправилась в Храм-на-Крови, где состоится официальная торжественная встреча. Ковчег с нетленными мощами святителя пробудет в Храме-на-Крови до 1 октября 2017 года. Отмечается, что это первое посещение святыней Екатеринбургской епархии.