Общество 19 сентября 2017, 17:33

Роскомнадзор штрафует своих сотрудников на рубль за каждое нецензурное слово

считают деньги

Выругался - положи рубль в общую копилку. Фото: Алексей Кунилов

Глава Роскомнадзора Александр Жаров поделился принятой в ведомстве практикой борьбы с матом. По его словам, за каждое бранное слово сотрудники расплачиваются финансово, сообщают РИА Новости.

"У нас есть специальная касса, в которую мы вносим обговоренный между нами штраф, абсолютно добровольно, по рублю за каждое нецензурное слово. За последние четыре года количество мата в нашем сообществе уменьшилось", — рассказал Александр Жаров. Денег за это время накопилось немного, но все они будут отправлены на благотворительность.

Александр Жаров уверен, что принцип саморегулирования поможет сократить количество нецензурных выражений и в интернете.

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