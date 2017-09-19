Думу Алапаевска возглавил самовыдвиженец. А Шаньгин сложил полномочия

Председателем Думы в Алапаевске стал самовыдвиженец Сайгид Билалов. Новый созыв депутатского корпуса почти единогласно проголосовал за местного бизнесмена. Свои голоса отдали Билалову 17 из 18 депутатов. Заместителем председателя стала также самовыдвиженец, редактор газеты "Алапаевская искра" Светлана Вострикова.

Алапаевская дума достаточно ярко выделяется на фоне других - 11 мандатов здесь взяли самовыдвиженцы. Несколько человек всё же состоят в партии, но выдвигаться от неё не стали. Сайгид Билалов также ранее состоял в "ЕР", однако принял решение выйти из неё.

- У Сайгида Билалова очень хорошо была отработана предвыборная компания, - считает Светлана Вострикова.

Также дума лишилась одного депутата - действующего главы Станислава Шаньгина, который сложил свои полномочия до избрания нового руководителя округа. Как сообщает Светлана Вострикова, сейчас насчитывается девять кандидатов на пост главы, одним из которых также числится Шаньгин.