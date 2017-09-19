Политика 19 сентября 2017, 18:01

Депутаты нового созыва гордумы Нижнего Тагила получили удостоверения

Глава города Нижний Тагил Сергей Носов.

Новоявленных думцев поздравил глава города Сергей Носов. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в здании администрации города состоялась церемония вручения удостоверений депутатам Нижнетагильской городской думы седьмого созыва. Избранных представителей парламента поздравил глава города Сергей Носов.

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, в городской думе седьмого созыва состоит 28 депутатов. Уже завтра у них состоится организационное собрание, а в четверг они приступят к своим обязанностям и проведут первое заседание городской думы в новом составе.

Новоявленных думцев поздравил глава города Сергей Носов, который пожелал им плодотворной работы и достижения успехов на этом поприще. Также слова напутствия сказали руководитель местного исполнительного комитета, руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия» Надежда Цикина и секретарь местного отделения КПРФ Ариадна Мороча.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 сентября)

На чемпионате мира 2018 года инфраструктура футбольной академии будет использоваться как тренировочная база команд-участниц. Фото: Александр Исаков
С подачи Гуса Хиддинка в Екатеринбурге решили создать футбольную академию

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум