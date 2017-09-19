Уральский двоеборец отличился на чемпионате России

В Чайковском (Пермский край) прошёл летний чемпионат России по лыжному двоеборью. В соревнованиях на нормальном трамплине (К-95) и кроссе на 7,5 км отличился екатеринбуржец Самир Мастиев.

После прыжковой части соревнований уралец, улетевший на 82,5 м, занимал скромное девятое место. На старте кроссовой части Самир уступал лидеру Эрнесту Яхину (Башкортостан) почти две с половиной минуты. Зато в беге Мастиев показал абсолютно лучшее чистое время (без учёта стартовых разрывов). Это позволило ему по ходу забега опередить всех, кроме Яхина. В итоге он финишировал вторым, уступив победителю 1 минуту 10 секунд.

Увы, во втором виде программы — прыжок на большом трамплине (К-125) и лыжероллерная гонка на 10 км — Мастиев попасть на пьедестал не сумел. Он совершил очень плохой прыжок на 100,5 м (13-й результат). На старте гонки он проигрывал лидеру (им вновь был Яхин, прыгнувший на 128,5 м) почти четыре минуты. По ходу гонки ему удалось отыграть минуту и четыре позиции. В итоге — девятое место.