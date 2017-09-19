Спорт 19 сентября 2017, 19:25

Чемпионы Олимпиады-2018 станут миллионерами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российских спортсменов по итогам выступлений на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

Согласно документу, чемпионы Игр получат по 4 миллиона рублей. Серебряные призёры — по 2,5 миллиона рублей, а бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Также подчёркивается, что размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим подготовку победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр, будет определён в порядке, утверждаемом Минспорта РФ совместно с Олимпийским комитетом России.

Стоит отметить, что аналогичные суммы выплачивались медалистам Игр в Лондоне-2012, Сочи-2014 и Рио-де-Жанейро-2016.

  • Опубликовано в №174 от 20.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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