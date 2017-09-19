В Свердловской области прокуратура уличила свинокомплекс в загрязнении реки

Отходы стекали в реку Большая Калиновка. Фото: пресс-центр прокуратуры Свердловской области.

По жалобам жителей деревни Борисова о нарушениях природного законодательства была проведена проверка. Как сообщает пресс-центр прокуратуры Свердловской области, свинокомлекс, расположенный в Камышловском районе, в результате своей деятельности производит отходы III класса опасности.

При проверке выяснилось, что после обезвреживания отходы сливались на близлежащие поля, откуда они стекали в реку Большая Калиновка. В лабораторных исследованиях воды выяснилось, что водоём загрязнён общими колиформными бактериями, термотолерантными колиформными бактериями, а также жизнеспособными яйцами гельминтов, что представляет собой угрозу для здоровья людей.

По итогам осмотра в отношении должностного лица АО «Свинокомплекс Уральский» прокуратура возбудила административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ. Помимо этого, в адрес руководителя АО «Свинокомплекс Уральский» внесено представление об устранении нарушений закона.