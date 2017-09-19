Составлена динамика продаж самых востребованных моделей Российского авторынка

В настоящий момент на Российском авторынке можно отметить четвёрку моделей, которая пользуется особым спросом у покупателей. Фото: скрин с сайта аналитического агентства «Автостат»

Аналитическое агентство «Автостат» составило динамику продаж моделей-лидеров отечественного рынка. Итоги подведены за прошедшие восемь месяцев 2017 года.

В настоящий момент на Российском авторынке можно отметить четвёрку моделей, которая пользуется особым спросом у покупателей. Автомобили на графике расположились следующим образом, на первом месте KIA Rio (63086 шт.), на втором LADA Granta (58604 шт.), на третьем LADA Vesta (47780 шт.), и на заключительном четвёртом Hyundai Solaris (46683 шт.).

Отмечается, что рассматривая ежемесячную статистику продаж можно отметить, что LADA Vesta относительно 2016 года, в нынешнем, поднялась на уровень выше, отодвинув Hyundai Solaris. Несмотря на это, разница продаж этих двух марок составляет всего лишь 1,1 тыс. машин и интрига, кто отвоюет бронзу сохранится до конца года.

Если же рассмотреть первую пару, то исход предсказуем, KIA Rio удерживает первую строчку рейтинга с ощутимым перевесом (4,5 тыс. шт.), именно у этой модели есть все шансы стать самым продаваемым автомобилем в России за 2017 год.

Однако, расслабляться корейской компании рано, так как LADA Granta была лидером продаж дважды в этом году (в июне и августе), в частности из-за её относительно низкой цены.