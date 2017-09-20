Двухместный спорткар загорелся минувшей ночью в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на 20 сентября загорелся двухместный спорткар Chevrolet Corvette на улице 8 марта. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 20 сентября загорелся двухместный спорткар Chevrolet Corvette на улице 8 марта. На площади пяти кв. м. огонь повредил кузов автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании спортивной машины на улице 8 марта поступило в диспетчерскую в 3:37. В тушении пожара участвовали семь огнеборцев и две единицы техники. В 3:51 открытое горение удалось ликвидировать, в 4:41 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минувшей ночью в Свердловской области горели ещё два автомобиля. В Екатеринбурге на улице Земская четыре спасателя тушили Hyundai Matrix. В результате на площади одного кв. м. огонь повредил у иномарки моторный отсек и салон. В Туринске на улице Чапаева полностью сгорел ВАЗ-2110 на площади шести кв. м.