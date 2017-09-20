Составлена динамика зарплаты популярных профессий в Екатеринбурге. Фото: «Avito Работа»

Эксперты «Avito Работа» составили годовую динамику заработной платы популярных категорий профессий в Екатеринбурге и выяснили, в каких сферах деятельности горожанам стали платить больше.

Выяснилось, что за год максимальная положительная динамика в уральской столице (24,9%) отмечена в разделе «Фитнес, салоны красоты». В категориях «ЖКХ, эксплуатация» и «Консультирование» стали платить больше на 18,2% и 17% соответственно.

Самое заметное снижение зарплат произошло в категориях «Госслужба, НКО» (-43,1%) и «Управление персоналом» (-19,5%). В число профессиональных групп с отрицательной динамикой вошли «Юриспруденция» (-12,9%) и «Медицина, фармацевтика» (-12,8%).

Добавим, в августе 2017 года средняя зарплата на «Avito Работа» по России составила 34,1 тыс. руб. (+5,4% по отношению к 2016 году). Самый заметный годовой рост ставок произошёл в категориях «Юриспруденция» – на 11,2% (до 30,5 тыс. руб.), «Банки, инвестиции» - на 10,4% (до 31 тыс. руб.),«Искусство, развлечения»- на 9,5%. Снижение зарплаты отмечено только в разделе «Домашний персонал» - на 8% (до 34,3 тыс. руб.).