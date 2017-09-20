Общество 20 сентября 2017, 08:33

Землетрясение в Мексике унесло жизни 149 человек

В Мексике вчера, 19 сентября, около 23:14 произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате погибли по меньшей мере 149 человек,  сообщил глава аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте в социальных сетях

"На данный момент сообщается о 149 погибших: 55 в штате Морелос, 49 в Мехико, 32 в штате Пуэбла, 10 в штате Мехико и 3 в штате Герреро", - пишет Луис Фелипе Пуэнте. 

Добавим, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от от населённого пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км. По меньшей мере 100 человек попали под обломки семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице, пишет "РИА Новости". 

Отметим, по данным ТАСС, посольство России в Мексике не получало информации о пострадавших россиянах. В ведомство обратились только две российские туристки, обеспокоенные землетрясением, им предоставили необходимую информацию, в том числе и о возможности вылететь на родину. 

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Областная газета Свердловской области

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