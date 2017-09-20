Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №2 Карпинского судебного района. Фото: Александр Исаков

Прокуратура Карпинска утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Волчанска, которая совершила преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Установлено, что свердловчанка через социальные сети обманула более 200 человек, десятерым из них нанесён материальный ущерб на сумму свыше 2,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №2 Карпинского судебного района.

- По версии следствия, жительница Волчанска, испытывая затруднительное материальное положение, путём обмана и злоупотребления доверием пользователей одной из социальных сетей получала заказы на поставку одежды, а после получения денежных средств исчезала. Первое заявление на мошенницу поступило в правоохранительные органы от пострадавшей из Алтайского края. Женщина заказала пуховик стоимостью свыше 4,3 тыс. руб., но так его и не получила, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.