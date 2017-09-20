В ТОП-100 величайших бизнес-умов вошёл один россиянин

ТОП посвящён нашим современникам, которые оказали значительное влияние на весь мир. Фото: Нина Георгиева.

К своему 100-летнему юбилею американский журнал Forbes назвал выдающуюся сотню людей, в число которых вошли предприниматели, визионеры и «пророки капитализма». Этот ТОП посвящён нашим современникам, которые оказали значительное влияние на весь мир.

Отмечается, что единственным русским, который оказался в данном списке, стал сооснователь Mail.Ru Group, создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер.

Помимо него, в перечне значатся миллиардер мексиканского происхождения Карлос Слим Элу, бизнес-консультант и писатель, автор бестселлера «От хорошего к великому» Джим Коллинз, один из самых влиятельных бизнесменов Азии Ли Кашин и основатель CNN Тед Тернер.

Также в список попали люди творческих профессий: музыкант Пол Маккартни и «хип-хоп магнат» Шон Комбс (Пафф Дэдди), модельер Джорджио Армани, автор и ведущая ТВ-шоу о домоводстве и главный американский эксперт в этой области Марта Стюарт.