На Среднем Урале пойдёт под суд банда отбиравших недвижимость кредитных мошенников

Получая небольшой денежный заём, люди теряли квартиры. Фото: Александр Исаков

В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело в отношении банды мошенников, отбиравших недвижимость под предлогом выдачи денежных займов. Жертвами злоумышленников становились асоциальные личности, пенсионеры, и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинительное заключение утверждено в отношении шести членов преступной группы. Их обвиняют в совершении 23 преступлений по статье «Мошенничество, совершённое в составе организованной преступной группы, в крупном и особо крупном размере, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Известно, что банда действовала в регионе на протяжении нескольких лет. Объявления о выдаче денежных займов подозреваемые размещали в СМИ. За кредитами к ним обращались жители Нижнего Тагила и Верхней Салды, которые в итоге оставались без недвижимости.

«Выбирая среди обратившихся лиц, ведущих асоциальный образ жизни, пенсионеров или лиц, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, члены преступной группы оформляли договор займа под залог недвижимости или автотранспорта под завышенные проценты. Затем обвиняемые обязывали граждан подписать договоры купли-продажи на находящиеся в их собственности жилые помещения, автотранспортные средства, земельные участки и иное недвижимое имущество, сообщая о том, что после возврата займа договор купли-продажи будет аннулирован», - рассказали в прокуратуре.

Договоры купли-продажи злоумышленники регистрировали на себя и в пользу третьих лиц в Едином государственном реестре. Таким образом, получая небольшой денежный заём, обратившиеся к мошенникам граждане теряли права собственности на жилые помещения. В общей сложности, за несколько лет обвиняемым удалось завладеть чужим имуществом на сумму порядка 18,5 млн руб.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.