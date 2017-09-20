Названы девять свердловских муниципалитетов, где планы по вводу жилья выполнены досрочно. Фото: Алексей Кунилов

Областной департамент информполитики назвал девять муниципалитетов Свердловской области, где годовые планы по вводу жилья выполнены досрочно. Отмечается, что в этих территориях к концу августа показатели были уже перевыполнены.

За январь-август 2017 года в Берёзовском сдано 62,9 тыс. кв. м жилья (104,8% к контрольным показателям), в Каменском ГО - 15 тыс. кв. м (136%), в Талицком ГО - 10 тыс. кв. м (103,9%), в Шале - 8 тыс. кв. м (100,8%), в Артях завершено строительство 4,2 тыс. кв. м (141,2%), в Верхней Туре - 3 тыс. кв. м (101,2%), в Волчанске - 2,9 тыс. кв. м (142,8%), в Верхнем Тагиле сдано 2,5 тыс. кв. м (170%), в Верх-Нейвинске - 1,5 тыс. кв. м (110%).

Установлено, что в августе в Свердловской области введено в эксплуатацию 207,4 тыс. кв. м жилья. За восемь месяцев завершено строительство 1,074 млн кв. м, из которых 434,4 тыс. приходятся на индивидуальную застройку.

Отмечается рост объёма ввода жилья к показателям прошлого года в 38 муниципалитетах. Среди них - Среднеуральск (28,5 тыс. кв. м, 133%), Полевской (16,3 тыс., 111%), Серовский ГО (14,3 тыс., 131,1%), Лесной (13, тыс., 428,5%), Невьянский ГО (10,8 тыс. кв. м, 144,8%). В Екатеринбурге с начала года введено в эксплуатацию 484,4 тыс. кв. м жилья.

По сравнению с январём-августом 2017 года, больше жилых домов сдано в Восточном (рост 102%) и Северном управленческих округах (рост 122%).