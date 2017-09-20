В Екатеринбурге прочистили почти 8 тысяч метров ливневой канализации

От засоров прочищено 5 тыс. 400 метров магистральных и 2 тыс. 448 метров поперечных сетей дождевой канализации. Фото: пресс-служба мэрии

В преддверии наступления осенних дожей городские службы Екатеринбурга провели массовую подготовку ливневой канализации. В общей сложности рабочие прочистили почти 8 тысяч метров ливнёвки.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сезонные работы осуществлялись силами МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». В рамках подготовки к сезону ливней, от засоров было прочищено 5 тыс. 400 метров магистральных и 2 тыс. 448 метров поперечных сетей дождевой канализации.

Кроме того, рабочие привели в порядок 497 дождеприёмных колодцев, отремонтировали ещё 63, а также установили и закрыли 34 крышки и решётки. Среди других плановых работ отмечается ремонт 126 погонных метров ограждений, помыты 21 км ограждений и 775 кв. м шумозащитных экранов и подпорных стенок.