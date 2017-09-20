Культура 20 сентября 2017, 10:37

Кинотеатры Волчанска оснастят специальным оборудованием почти за 300 тысяч рублей

Кинотеатры Волчанского ГО оснастят специальным оборудованием с субтитрированием и тифлокомментированием за 299 тыс. руб. Эти системы позволят смотреть кинофильмы слабовидящим и слабослышащим зрителям, сообщает областной департамент информполитики. 

Субсидии предоставят Волчанску как победителю по результатам конкурсного отбора муниципальных образований. 

- Объём средств федерального бюджета на предоставление субсидий составляет 42 тыс. руб., софинасирование из средств областного бюджета предусмотрено в размере 257 тыс. руб., – пояснила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Отметим, пять млн руб. будут распределены между лучшими муниципальными учреждениями культуры, отобранными в ходе конкурса на территориях 15 МО. 

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Областная газета Свердловской области

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