Кинотеатры Волчанска оснастят специальным оборудованием почти за 300 тысяч рублей

Кинотеатры Волчанского ГО оснастят специальным оборудованием с субтитрированием и тифлокомментированием за 299 тыс. руб. Эти системы позволят смотреть кинофильмы слабовидящим и слабослышащим зрителям, сообщает областной департамент информполитики.

Субсидии предоставят Волчанску как победителю по результатам конкурсного отбора муниципальных образований.

- Объём средств федерального бюджета на предоставление субсидий составляет 42 тыс. руб., софинасирование из средств областного бюджета предусмотрено в размере 257 тыс. руб., – пояснила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Отметим, пять млн руб. будут распределены между лучшими муниципальными учреждениями культуры, отобранными в ходе конкурса на территориях 15 МО.