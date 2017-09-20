В Карпинске двое поваров обвиняются в нарушении санитарных правил

Повара обвиняются в нарушении санитарных правил. Фото: Александр Зайцев

Перед судом в Карпинске предстанут два повара, работающих в Областном государственном стационарном казённом учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения «Карпинский детский дом-интернат». Они обвиняются в нарушении санитарных правил, в результате которых сальмонеллёзом заболели один сотрудник и 32 воспитанника интерната.

По версии следствия, повара небрежно отнеслись к исполнению своих обязанностей по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В результате этого работники кухни причинили вред здоровью сотруднику и воспитанникам интерната. У всех выявлен острый сальмонеллёз.

Обвиняемые признали свою вину в полном объёме. Прокуратура Карпинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оба повара обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей").

Отмечается, что дело направлено в Карпинский городской суд, заседание назначено на 28 сентября 2017 года.