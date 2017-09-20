На Среднем Урале пятеро подростков разгромили сельское кладбище

Самому младшему хулигану 8 лет, а старшему 12. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле полиция привлекла к ответственности родителей пятерых подростков, повредивших надгробия на сельском кладбище. Малолетние хулиганы поставлены на учёт в ОВД.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о повреждении неизвестными нескольких захоронений в селе Лая поступило в ОВД Нижнего Тагила 17 сентября.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №21 Нижнего Тагила. Уже на подъезде к погосту стражи порядка заметили группу мальчишек, которые бросились врассыпную, завидев полицейских. Однако одного беглеца всё же удалось задержать. 11-летний ребёнок признался в содеянном и выдал четверых своих приятелей. В общей сложности, оперуполномоченные обнаружили на кладбище 11 опрокинутых и сломанных мраморных памятников. По признанию хулигана, надгробия ребята повредили в результате банальной шалости и баловства.

Известно, что все малолетние вандалы проживают в этом же селе. Самому младшему из них восемь лет, самому старшему – 12. В отношении родителей всех подростков инспекторами по делам несовершеннолетних составлены протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

«Не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности подростки будут поставлены на учёт в ОВД, с ними со стороны инспекторов ПДН будет проводиться регулярная профилактическая работа с целью недопущения совершения иных противоправных деяний», - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.