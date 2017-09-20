На модернизацию газового хозяйства на Среднем Урале выделено 8 миллионов рублей

Ремонтная кампания направленна на обеспечение надёжного и безаварийного газоснабжения в осенне-зимний сезон. Фото: пресс-служба группы компаний «ГАЗЭКС»

На севере Свердловской области успешно завершена ремонтная кампания на газораспределительных сетях. По данным пресс-службы группы компаний «ГАЗЭКС», все мероприятия направлены на обеспечение надёжного и безаварийного газоснабжения в осенне-зимний сезон.

Сообщается, что ремонтная кампания производится в целях обеспечения безопасности при использовании газового оборудования. В текущем году сотрудники холдинга проведут техобслуживание в Северном округе 24 тыс. 319 газовых плит, 625 проточных водонагревателей и 7 тыс. 776 газовых котлов.

«В 2017 году в Северном округе на капитальный ремонт объектов газового хозяйства направлено 5 млн руб., на текущий – 3,5 млн руб.», — отметил главный инженер АО «ГАЗЭКС» по Северному округу Сергей Подойников.

На данный момент в Краснотурьинске выполнен перемонтаж двух газопроводов высокого давления, один из которых обеспечивает шахту «Северопесчанская» голубым топливом, а второй Богословскую ТЭЦ. В Серове на газопроводах высокого давления заменена запорная арматура и ликвидирован устаревший газовый колодец.

Помимо этого, периодически в Северном округе проходит ремонт систем подземных газопроводов, по итогам проверок этого года было заменено 22 участка с поврежденной изоляцией.