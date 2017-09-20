В Екатеринбурге предложили восстановить Дом Ипатьева

Место расстрела царской семьи в последнее время часто привлекает внимание общественности. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге предложено восстановить Ипатьевский дом как памятник подвига Царской семьи. Идея была озвучена на открытии выставки, посвящённой дому, в котором была убита царская семья.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, с предложением восстановить объект по сохранившимся чертежам, на открытии выставки «Ипатьевский дом: от разрушения к покаянию» выступил начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин. По словам чиновника, в архивах сохранились все чертежи разрушенного здания. Благодаря архивным документам, снятым размерам и фотографиям, планируется создать практически точную копию старинной постройки.

Отмечается, что на выставке в духовно-просветительском центре «Царский» представлены более 120 экспонатов, в том числе, предметы из дома Ипатьева, архивные материалы, фотографии разных лет. Открытие выставки возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Отметим, что место расстрела царской семьи в последнее время часто привлекает внимание общественности. Как ранее сообщала «ОГ», в конце августа режиссёр Юрий Грымов написал отрытое письмо к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой «повлиять на судьбу» Дома Ипатьева.

«Мне показали место буквально в пяти шагах от храма (Храма-на-Крови. - Прим. «ОГ») — здесь, как помнят старожилы, как раз стоял Ипатьевский дом. Вы видели это место? Крест на потрескавшемся постаменте, табличка с надписью, полуразвалившиеся клумбы с засохшими цветами — вот и вся символика. Мне показалось это странным», - говорилось в обращении Юрия Грымова.