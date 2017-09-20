Операторы «большой четвёрки» протестируют 5G на ЧМ-2018

Новая связь 5G будет протестирована уже во время ЧМ-2018. Фото: из Twitter Роскомндазора

Операторы «большой четвёрки» - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 — намерены протестировать новое поколение беспроводной связи 5G во время ЧМ-2018. Все они получат равные условия, сообщил директор департамента информационных технологий и инфраструктуры Оргкомитета "Россия-2018" Павел Погребинский.

В данный момент Роскомнадзор ведёт трансляцию с XVII Всероссийского форума «СПЕКТР-2017», где обсуждается новый формат связи. Как уточняет начальник отдела департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи РФ Денис Ляшенков, ряд новых услуг в рамках 5G планируется протестировать именно на ЧМ-2018. Для этого будут рассмотрены частоты от 4 до 5 Ггц, а также от 24 до 27 Ггц. Он также отмечает, что темпы подготовки к 5G в России соответствуют мировым.