На Среднем Урале уродилось на 30% больше картофеля

Урожайность картофеля - 178 центнеров с гектара. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области убрано почти 70% зерновых культур и половина урожая картофеля. В этом году урожайность намного выше, чем в прошлом.

Как сообщает областной департамент информполитики, осенние полевые работы в Свердловской области идут в плановом режиме.

«Валовый сбор зерна составил 600 тысяч тонн, это больше показателя прошлого года, когда на эту дату уже было убрано 90% зерновых. Это говорит о том, что в нынешнем году урожайность намного выше. Надеемся, что погода нам позволит собрать весь урожай с полей», – заявил и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв.

Отмечается, что в Свердловской области заготовлено уже 29,3 центнера кормовых культур на одну условную голову скота из 30 запланированных.

Урожайность картофеля в 2017 году превышает аналогичные показатели прошлого года на 30% и составляет 178 центнеров с гектара. Уборка картофеля завершена на 54% от намеченного плана.

Также опережающими темпами идёт уборка овощных культур. На сегодняшний день собрано 29% овощей.