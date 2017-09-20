Утверждены 145 новых государственных стандартов

Новые стандарты касаются самых разных областей - от молока до машиностроения. Фото: Алексей Кунилов

В этом месяце вступили в силу 145 документов по стандартизации межгосударственного и национального уровня. Об этом сообщает ФГУП «Стандартинформ».

Среди новых стандартов - ГОСТы на молочную продукцию, детское питание, бытовые услуги, электрические медицинские изделия, газораспределительные системы, сжиженный водород, железнодорожную электросвязь и машиностроение, информационные технологии.

Так, например, ГОСТ 33885-2016 регулирует соответствие нормам для вагонов пассажирских поездов, а также описывает методы их испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям.

ГОСТ 15.016-2016 утверждает требования к составлению технического задания на выполнение научных и конструкторских работ в области машиностроения и приборостроения, а ГОСТ 18322-2016 устанавливает термины основных понятий в области техобслуживания и ремонта техники, в том числе согласно гарантийным условиям.