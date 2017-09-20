Общество 20 сентября 2017, 13:35

Утверждены 145 новых государственных стандартов

офис документы

Новые стандарты касаются самых разных областей - от молока до машиностроения. Фото: Алексей Кунилов

В этом месяце вступили в силу 145 документов по стандартизации межгосударственного и национального уровня. Об этом сообщает ФГУП «Стандартинформ».

Среди новых стандартов - ГОСТы на молочную продукцию, детское питание, бытовые услуги, электрические медицинские изделия, газораспределительные системы, сжиженный водород, железнодорожную электросвязь и машиностроение, информационные технологии.

Так, например, ГОСТ 33885-2016 регулирует соответствие нормам для вагонов пассажирских поездов, а также описывает методы их испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям.

ГОСТ 15.016-2016 утверждает требования к составлению технического задания на выполнение научных и конструкторских работ в области машиностроения и приборостроения, а ГОСТ 18322-2016 устанавливает термины основных понятий в области техобслуживания и ремонта техники, в том числе согласно гарантийным условиям.  

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 сентября)

Мужской и женский знаки ордена для ношения в торжественных случаях
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум