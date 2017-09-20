Екатеринбуржцы увидят киноленту «Про рок» с участием трёх молодых уральских групп

Заявляется, что это фильм-катастрофа о растерянном поколении. Фото: страниц Ильи Кузьминых в ВК

7 октября в Екатеринбурге покажут уникальный фильм «Про рок» режиссёра Евгения Григорьева. Кинокартина рассказывает историю трёх молодых групп «Cosmic LATTE», «Сам Себе Джо» и «Городок Чекистов».

Как сообщается на сайте кинотеатра «Салют», фильм «Про рок» - это история реальной жизни творческого человека, в которой можно увидеть рутинную повседневность, перемены в жизни и музыкальное закулисье.

Как рассказал «ОГ» участник группы «Cosmic LATTE» Илья Кузьминых, «изначально предполагалось, что нужный материал для фильма отснимут за год, но из-за финансовых и технических сложностей съёмки затянулись на пять лет. Для работы над кинокартиной нам дали камеры, чтобы мы могли снимать себя в разных ситуациях. Также для каждой группы московский режиссёр Евгений Григорьев отснял музыкальный клип, который обязательно войдёт в ленту».

«Заявляется, что это фильм-катастрофа о растерянном поколении. Но мы себя потерянными точно не ощущаем», — признался Илья.

«Я сам ещё не видел, что получилось в итоге. Уже было несколько предпоказов, но я на них не смог прийти, так что жду премьеру фильма», — добавил он.

По мнению Ильи Кузьминых, фильм получился насыщенным, настоящим, ведь все эти пять лет каждая из групп делала документальные кадры, в которые вошли личные переживания, распады и восстановления групп, творческие терзания и просто жизнь музыкантов.

Стоит отметить, что перед началом съёмок прошёл отбор, в котором приняли участие 80 групп со всего Уральского региона. В качестве жюри выступили уже известные музыканты Владимир Шахрин из «Чайфа», Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций», Андрей Котов из «Агаты Кристи», Михаил Симаков из «Апрельского марша», Алексей Пантыкин из «Урфина Джюса» и программный директор сети вещания «Европейской Медиагруппы» Алексей Глазатов.

Напомним, что в день премьеры, 7 октября, фильм представят режиссёр, герои ленты и съёмочная группа, которая специально приедет в Екатеринбург.

Трейлер фильма «Про рок».