На Среднем Урале на два года продлят срок включения в реестр обманутых дольщиков

На акции по защите прав пайщиков и дольщиков на площади Труда собрались более 5,5 тысячи человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области предлагается продлить срок включения граждан в реестр обманутых дольщиков до 2019 года. Власти вводят дополнительные меры законодательной поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, с такой инициативой выступили Людмила Бабушкина и председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо.

Законопроект о внесении изменения в статью закона, регламентирующего поддержку гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, депутаты рассмотрят на первом в осенней сессии заседании Законодательного собрания.

Отмечается, что в законопроекте речь идёт о продлении возможности для жителей региона попасть в реестр нуждающихся в поддержке государства. По действующему закону, ранее срок включения в перечень ограничивался 1 января 2017 года. Людмила Бабушкина и Валентин Лаппо предлагают продлить срок включения на два года – до 1 января 2019 года.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», поддержку обманутым дольщикам обещал оказать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона лично встретился с пострадавшими от недобросовестных застройщиков на митинге 16 сентября. На акции по защите прав пайщиков и дольщиков на площади Труда собрались более 5,5 тысячи человек.

«На встречу с губернатором Евгением Куйвашевым пришли в том числе граждане, которые не включены в реестр нуждающихся в поддержке. Поэтому и появился наш законопроект, позволяющий оказать дополнительную поддержку государства новым «обманутым дольщикам», – подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.