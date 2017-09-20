Дзюдоисты из Екатеринбурга стали чемпионами России

Дзюдоисты провели три встречи в рамках командного турнира и во всех трех одержали уверенные победы. Фото: областной департамент информполитики

Трое екатеринбургских спортсменов стали чемпионами страны в командных соревнованиях. Как сообщает областной департамент информполитики, Сахават Гаджиев, Яна Полякова и Ольга Титова в составе сборной Уральского федерального округа завоевали золотые награды.

Отмечается, что спортсмены провели три встречи в рамках командного турнира и во всех трех одержали уверенные победы. Сперва наши спортсмены обошли команду из Петербурга со счётом 9:5, потом сразились с москвичами 7:7, однако качество борьбы уральцев было признано судьями лучшим. И в финале нашим землякам пришлось сразиться с дзюдоистами Сибирского Федерального округа, которых они обошли со счётом 13:1.

«Несмотря на разгромный счёт, нельзя сказать, что эта победа далась уральцам легко», – сказал тренер по дзюдо Владимир Пестич.

Всего за награды командных соревнований российского чемпионата боролись 10 команд.