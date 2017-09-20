Таиланд полностью запретил электронные сигареты

По решению властей королевства Таиланд, хранение и ношение электронных сигарет и их аналогов запрещены.

Ситуационно-кризисный центр МИДа России обращает внимание путешественников на новый закон в популярном у россиян месте отдыха. В качестве меры наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет или штраф в размере 1 млн батов, что примерно составляет 1 756 480,97 рубля.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2014 года в Таиланд был запрещён импорт электронных сигарет. С тех пор перечень запретов постоянно расширяется. В настоящее время под запретом также находится производство, экспорт и продажа оборудования и устройств для электронных сигарет.

Подобный запрет также объявили Бруней, Камбоджа, Индонезия, Сингапур и Вьетнам.

До этого Национальным Законодательным собранием в середине 2017 года был принят законопроект, который увеличивает минимальный возраст для продажи сигарет с 18 до 20 лет. Также запрещено продавать их поштучно.