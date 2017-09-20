На перевале Дятлова обнаружен труп мужчины

Следователи не могут добраться до места происшествия из-за труднодоступной местности. Фото: Евгения Скачкова

В правоохранительные органы Ивделя поступила информация о найденном в районе перевала Дятлова трупе мужчины. Чтобы добраться до места происшествия, следователи собираются задействовать специальную технику.

Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, к месту инцидента уже выезжали сотрудники МЧС и следователь СКР, однако добраться до него так и не смогли из-за труднодоступной местности.

Сейчас решается вопрос о задействовании специальной техники для выяснения подробных обстоятельств случившегося. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.