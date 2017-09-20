Общество 20 сентября 2017, 14:46

На перевале Дятлова обнаружен труп мужчины

лес

Следователи не могут добраться до места происшествия из-за труднодоступной местности. Фото: Евгения Скачкова

В правоохранительные органы Ивделя поступила информация о найденном в районе перевала Дятлова трупе мужчины. Чтобы добраться до места происшествия, следователи собираются задействовать специальную технику.

Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, к месту инцидента уже выезжали сотрудники МЧС и следователь СКР, однако добраться до него так и не смогли из-за труднодоступной местности.

Сейчас решается вопрос о задействовании специальной техники для выяснения подробных обстоятельств случившегося. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 сентября)

Мужской и женский знаки ордена для ношения в торжественных случаях
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум