ВЦИОМ: россияне в среднем потратили более 37 тысяч рублей на летний отпуск

В этом году россияне в среднем потратили 37 тыс. 363 руб. на летний отпуск (в 2016 году затраты составляли 36 тыс. 26 руб.). Фото: ВЦИОМ

В этом году россияне в среднем потратили 37 тыс. 363 руб. на летний отпуск (в 2016 году затраты составляли 36 тыс. 26 руб.). При этом две трети россиян (67%) смогли отдохнуть от работы в летние месяцы (в 2016 г. - 55%), согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты опросили 1800 респондентов 12-14 сентября. Выяснилось, что в России растёт популярность проведения свободных летних дней дома: с 13% в 2015 году до 33% в 2017 году. Доля тех, кто предпочитает отдых на даче, снижается – с 50% до 35% в 2015-2017 годах. Каждый шестой (17%) нынешним летом посетил один из уголков России.

На Чёрном море в свой отпуск побывали 15% опрошенных, на курортах Краснодарского края - 11%, в Крыму – 6%. За границу отправились 10%. При этом уровень удовлетворённости отдыхом у путешественников выше, чем у дачников или тех, кто остался дома: 83% против 54%, соответственно. Главными недовольствами лета-2017 стали нехватка денег (33%), плохая погода (28%), невозможность побывать там, где мечтали (29%) и непродолжительность поездки (26%).

Фото: ВЦИОМ