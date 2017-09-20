Политика 20 сентября 2017, 15:08

Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу: «ЕС должен научиться отношениям с Россией»

Министр иностранных дел Турции посоветовал Евросоюзу уважать Москву. Его слова приводит «Российская газета».

«ЕС должен научиться отношениям с Россией. Нравится вам это или нет, но Россия - самая большая европейская страна. Я имею в виду то, что вы можете быть с ней не согласны, мы тоже не согласны с ней по многим вопросам, но ЕС должен понимать, что он больше не босс. И есть растущие игроки, экономические и политические силы, и если ЕС хочет быть глобальным игроком, то он должен быть более открытым. Но из-за внутренних проблем ЕС не хватает дальновидности. В этом проблема», - заявил Мевлют Чавушоглу в интервью изданию Al-monitor во время своего визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Он также от лица Турции выразил недоумение по поводу недовольства партнёров по НАТО: страны негативно отреагировали на налаживание отношений с Россией, хотя сами советовали заняться этим после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком. 

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Областная газета Свердловской области

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