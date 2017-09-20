РЖД запустила грузовые поезда в обход Украины на регулярной основе

О запуске движения на железнодорожной линии Журавка – Миллерово пассажирских поездов будет сообщено дополнительно. Фото: Алексей Кунилов

На линии Журавка – Миллерово начали на регулярной основе курсировать грузовые поезда. Цель проекта – обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

Как сообщает пресс-служба РЖД, первые грузовые поезда, пущенные по участку, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьём и строительными материалами. Планируется, что тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.

Ранее на РЖД был получен приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта о примыкании новой линии железнодорожных путей к путям общего пользования для открытия временной эксплуатации.

Отмечается, что о запуске движения на железнодорожной линии Журавка – Миллерово пассажирских поездов будет сообщено дополнительно.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», протяжённость магистрали, проходящей по территории Воронежской и Ростовских областей, составляет 137 км. Она станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых – до 90 км/ч.