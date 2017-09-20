В Верхнем Тагиле неизвестные испортили землю мышьяком, свинцом и кадмием

В Верхнем Тагиле следователи выясняют, кто загрязнил почву опасными веществами. Возбуждено уголовное дело по статье «порча земли» (ч. 1 ст. 254 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в Верхнетагильском городском округе неизвестные загрязнили участок земли опасными веществами, в том числе как мышьяком, свинцом, кадмием, а также нефтепродуктами.

По уголовному делу следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В том числе, выясняется, кто именно виноват в загрязнении. Для выяснения объема ущерба и степени вреда, причинённого окружающей среде, назначена специальная экспертиза.