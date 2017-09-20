В Екатеринбурге состоялся спортивный праздник для пенсионеров

Спортивный праздник посетили инвалиды, пенсионеры, ветераны труда, ветераны войны. Фото: областной департамент информполитики

Праздник для пожилых людей прошёл в рамках празднования областного Дня пенсионера. По сообщению областного департамента информполитики, в целом по региону запланировано 5 тысяч мероприятий развлекательного характера для старшего поколения.

«Наша встреча – не только пропаганда здорового образа жизни. Она организована еще и для того, чтобы поднять настроение нашим пенсионерам, чтобы люди забыли свои проблемы, одиночество», – рассказала заведующая социально-реабилитационного отделения КЦСОН Ленинского района Ольга Баженова.

Отмечается, что спортивный праздник посетили инвалиды, пенсионеры, ветераны труда, ветераны войны.

Стоит отметить, что на территории Свердловской области, на данный момент расположено 700 разнонаправленных клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения, которые работают на базе культурно-досуговых учреждений и при учреждениях социального обслуживания.

Напомним, что в конце августа в Свердловской области стартовал месячник добрых дел, которые реализуется в рамках празднования Дня пенсионера.