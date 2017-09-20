На Среднем Урале две семьи сменили аварийное жильё на новое после вмешательства прокуратуры

В Каменске-Уральском после вмешательства прокуратуры, две семьи переехали из аварийного жилья в новостройку. Переселения пришлось ждать 1,5 года.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, администрация Каменска-Уральского признала один из жилых домов аварийным и подлежащим сносу ещё в феврале 2016 года. Жильцов должны были отселить до 15 декабря 2016 года.

На момент прокурорской проверки в 2017 году, срок отселения истёк. При этом, в аварийном доме продолжали обитать люди, новых жилых помещений им не предоставил.

«Прокуратура Каменска-Уральского направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города во внеочередном порядке предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения, равнозначные по площади ранее занимаемым, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям и находящиеся в черте города», - говорится в сообщении надзорного органа.

Администрация исковые требования прокурора удовлетворила в добровольном порядке: двум семьям были предоставлены квартиры в новом жилом доме.