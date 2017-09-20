В Свердловской области долги за тепло превысили 7 миллиардов рублей

В Екатеринбурге долг потребителей за тепло превысил 4, 945 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области общая дебиторская задолженность за тепловую энергию на начало отопительного сезона составила 7,1 млрд. рублей. Из них 5,23 млрд рублей энергетикам должны управляющие компании.

Как сообщает пресс-служба филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», больше всего долгов перед энергетиками накопили жители Екатеринбурга: здесь объём просроченной задолженности потребителей за теплоресурсы превысил 4, 945 млрд рублей. В Первоуральске долг составляет 797 млн рублей, в Нижней Туре и Лесном — 1, 285 млрд рублей.

В уральской столице в число худших плательщиков вошли: ООО «УК «Чкаловская» (долг 205 млн. рублей), УЖК ЖКО «Екатеринбург» (125 млн. рублей), ООО «Ремстройкомплекс» (109 млн. рублей), ООО УК «Губерния» (27 млн. рублей), ООО УК «Дом-Сервис» (52 млн.рублей). В Первоуральске больше всех долгов накопили ООО «Дом плюс» (99,6 млн. рублей), ПМУП «ЕРЦ» - 79,9 млн. рублей, ООО УК «Даниловское» – 63,4 млн. рублей, ООО «ЖК «Магнитка» - 42 млн. рублей, OOO «ОЖК ПРП» -35 млн. рублей. Среди обслуживающих организаций Нижней Туры отличились ООО «УК Энергетик» ( 97 млн. рублей), Уникомсевер-3 (25 млн. рублей), ООО «Энергетик ИС» (10,2 млн. рублей).

«На сегодняшний день оборудование станций и тепловых сетей работает в режиме осенне-зимнего максимума. Подключение тепла потребителям идёт в соответствии с графиком. Подача тепла потребителям, не имеющим технической или финансовой готовности, будет рассматриваться в индивидуальном порядке и осуществляться в последнюю очередь», - говорится сообщении энергетиков.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» энергетики «ЕТК» также составили свой антирейтинг управляющих компаний должников, чьи подведомственные дома рискуют остаться без тепла. В список злостных неплательщиков попали 50 обслуживающих организаций Екатеринбурга.