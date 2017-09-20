Итальянец, нарисовавший трактором портрет Путина, начертил на поле гигантский символ мира

Стометровый символ мира хорошо виден с высоты. Фото: Дарио Гамбарин

Ландшафтный художник и тракторист из Италии Дарио Гамбарин, который в июле нарисовал на поле под Вероной 135-метровый портрет Путина, создал новую картину, призванную задуматься о международном согласии.

В июле "ОГ" рассказывала о портрете российского президента, который энтузиаст создал в преддверии саммита «Большой двадцатки». В этот раз художник нарисовал на поле в местечке Кастаньяро огромную эмблему Организации объединённых наций со вписанным внутрь круга "пацификом" - международным символом мира и антивоенного движения.

-Я поставил этот знак, чтобы привлечь внимание к тому, в чём заключается роль ООН - она должна поддерживать хрупкое международное равновесие и дипломатично, мирным способом регулировать мировые конфликты - в том числе, по ситуации в Северной Корее,- пояснил корреспонденту "ОГ" художник.

Работу художник приурочил к празднованию 72-й годовщины со дня образования ООН. Картина, как и предыдущие, нарисована с помощью трактора и плуга на участке площадью 27 тысяч квадратных метров и хорошо видна с высоты птичьего полёта.