Уральский турбинный завод изготовил конденсатор для атомного ледокола «Сибирь»

По сообщению областного департамента информполитики, благодаря соглашению, подписанному на «Иннопроме-2017», УТЗ принял участие в крупном индустриальном проекте. Оборудование Уральского турбинного завода будет установлено на трёх флагманах российского атомного флота – ледоколах «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Отмечается, что сегодня на УТЗ успешно завершились гидроиспытания парового пространства конденсатора, изготовленного для атомного ледокола «Сибирь». В данный момент сам ледокол строится на верфях Балтийского завода. И уже в эту пятницу он будет спущен на водную гладь.

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин поздравил коллектив завода с успешно выполненным заказом и заметил, что свердловские промышленники стали более активно принимать участие в реализации крупных российских индустриальных проектов.

Сообщается, что для выполнения данной работы на УТЗ специально была освоена технология орбитальной сварки труб из титановых сплавов. Конденсатор для «Сибири» будет отправлен заказчику уже в собранном виде, в отличии от предыдущего конденсатора, выполненного для «Арктики».

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поддержал программу технического перевооружения УТЗ. Именно благодаря новому оборудованию завод сможет сделать любую паровую турбину, не уступая лучшим мировым аналогам.