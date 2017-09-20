Правительство РФ одобрило повышение МРОТа до прожиточного минимума

Правительство РФ одобрило законопроект о повышении МРОТа до прожиточного минимума. Согласно документу, их уравняют уже к 2019 году.

Как сообщает официальный сайт партии «Единая Россия», Правительство РФ поручило внести законопроект в Государственную Думу. В случае его принятия зарплаты вырастут у 4,5 млн работников, включая 1,6 млн трудящихся в бюджетной сфере.

Напомним, с инициативой выступил глава государства Владимир Путин. Он предложил повысить МРОТ с 71-75% от прожиточного минимума до 85% уже с 1 января 2018 года, а к 2019 году сделать эти суммы равными.