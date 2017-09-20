В Екатеринбурге переименовали центр культуры «Эльмаш»

Полное название - МАУК «ЦК «Эльмаш» им. Глазкова Ю. П.»Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района

В Екатеринбурге сменил название центр культуры «Эльмаш». Ему было присвоено имя известного уральского изобретателя.

Как сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района, теперь муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Эльмаш» носит имя Глазкова Юрия Петровича.

Юрий Глазков являлся кандидатом технических наук, Лауреатом Государственной премии СССР, кавалером орденов Трудового красного Знамени и Знака Почёта. С 1954 года в разное время занимал должности инженера-конструктора, главного конструктора, первого заместителя генерального директора, генерального директора ПО «Уралэлектротяжмаш».

Помимо всего прочего Юрий Глазков занимался внедрением в производство новых технологических процессов, развитием производственных мощностей, созданием испытательных стендов. Руководил работами по созданию гидрогенераторов. На его имя зарегестрировано 12 авторских свидетельств на изобретения. Является автором более 40 печатных работ.

В честь изобретателя эльмашевский центр культуры теперь носит полное название МАУК «ЦК «Эльмаш» им. Глазкова Ю. П.»