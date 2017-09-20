Конкурс в художественные школы Екатеринбурга вырос до 14 человек на место

Всё больше детей хочет научится рисовать. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге вырос конкурс в художественные школы, а лыжные секции, напротив, не могут укомплектовать группы. Об этом стало известно 20 сентября на заседании постоянной комиссии по развитию образования Екатеринбургской городской думы.

Всего в этом году учреждениями, подведомственными управлению культуры, было принято 7081 заявление на обучение - и это на 3207 мест. Средний конкурс составляет лишь два человека на место, хотя, как отметила заместитель начальника управления культуры Елена Соколова, в художественные школы конкурс был около 14 человек на место.

Отделения лыжных гонок, тяжёлой и лёгкой атлетики атлетики не пользуются популярностью у детей, поэтому группы иногда попросту не набираются. Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина отметила, что в муниципальных спортшколах, подведомственных управлению, большинство детей учится в начальных группах и меньше всего - в группах спортивного совершенствования. Всего в 2017-2018 году в спортивных школах будут обучаться 27 818 человек по 59 видам спорта.

На заседании отметили, что показателей по которым в кружках и секциях был бы занят каждый ребёнок, достигнуть пока не удаётся. В зале также прозвучал вопрос о том, почему муниципальные учреждения дополнительного образования не сотрудничают с подобными частными организациями. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что сделать это не так-то просто - муниципалам прежде необходимо провести экспертную оценку качества услуг и проверить их на соответствие тем стандартам, которые сегодня приняты в отрасли.