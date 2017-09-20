Глава Минприроды: в 2034 году газ станет главным источником энергии

Министр экологии и природных ресурсов РФ Сергей Донской рассказал на Тюменском нефтегазовом форуме, что газ станет главным источником мировой энергии в 2034 году. Как сообщает ТАСС, задача формирования новых центров нефтегазодобычи для России сейчас является ключевым приоритетом.

Отмечается, что мировая доля ископаемого топлива, несмотря на разнообразие источников энергоресурсов, уже через 33 года сократится с 80% до 50%. Наряду с этим на нефть и газ будет приходиться 44% поставок источников энергии на мировой рынок, что на 9% меньше, чем в данный момент. А с 2034 года газ станет главным источником энергии.

Однако, как отметил Донской, на данный момент замечена положительная динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы. В том числе по итогам прошлого года реальный прирост разведанных запасов нефти составил 575 млн тонн, а газа — 702 млрд кубометров.

Также, Донской отметил, что до настоящего момента сохраняется возможность новых открытий малых месторождений и нахождение нетрадиционных источников углеводородного сырья.