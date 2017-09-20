К больным детям в Нижний Тагил приехали артисты передачи "Спокойной ночи, малыши"

Артисты Галина Марченко и Наталья Голубенцева со своими куклами. Фото: Галина Соколова

Сегодня в рамках благотворительной программы "Мир без слёз" в нижнетагильской детской больнице с концертом выступили участники телепередачи "Спокойной ночи, малыши". Дети, проходящие лечение в хирургическом отделении, восторженно встречали кокетливую Каркушу, вежливого Степашку и безалаберного Хрюшу.

После выступления "ОГ" спросила у "мам" этих кукол - заслуженной артистки России Натальи Голубенцевой и Галины Марченко, почему они приняли приглашение выступать для больных детей.

- Конечно, перелёты дважды в месяц – это тяжело, - призналась заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, "мама" Степашки, - но мы знаем, что нас ждут. Общение в больницах складывается отлично не только с детьми, но и медперсоналом. Оно доставляет радость и нам, и зрителям.

- Мы стараемся доставить удовольствие любому из зрителей, но в выступлениях перед больными детьми есть некоторые нюансы, - говорит "мама" Каркуши Галина Марченко.- Когда готовим программу, учитываем их возраст и состояние здоровья. Стараемся помягче строить диалоги, сильно не хулиганить.

Концерт прошёл более чем успешно. Только по медицинским маскам юных зрителей можно было догадаться, перед какой аудиторией выступают знаменитые кукольники.

- Посмеялся над Хрюшей, и теперь у меня ничего не болит, - признался маленький пациент Илья.

Кроме радостной встречи с артистами, благотворители привезли в больницу сертификат на полтора миллиона рублей.

- На полученные средства мы планируем закупить инструментарий для эндоскопических операций, всего 59 позиций, - сообщил "ОГ" главврач детской больницы Дмитрий Клеймёнов, - мы сможем проводить операции детям практически без разрушения тканей. Это обеспечит более быстрое выздоровление и снизит риск осложнений.