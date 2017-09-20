Евгений Куйвашев принял участие во встрече Владимира Путина с вновь избранными главами субъектов РФ

На встречу с главой государства приехали главы 17 регионов РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования. На встречу с главой государства приехали главы 17 регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поздравил первых лиц российских регионов с избранием на высокие должности. В ходе вступительного слова Президент РФ отметил, что его порадовали результаты единого дня голосования, подчеркнув при этом, что высокий уровень доверия, оказанный населением избранным главам накладывает на них особую ответственность. Напомним, что во многих регионах, победители набрали 60 и более процентов голосов.

«Есть и люди уже очень опытные, которые не первый раз проходят горнило избирательных кампаний и получают высокую оценку избирателей, но здесь, в этом зале, очень много и молодых людей, и они получили тоже весьма заметную поддержку со стороны людей. Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему. Это говорит о том, что люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны», - подчеркнул глава государства.

Присутствовавший на встрече губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил Владимира Путина за доверие и поддержку, которую глава государства оказывает Свердловской области. В том числе это и высокая оценка «Иннопрома», которую Президент РФ дал в ходе своего недавнего визита на Средний Урал, а также поддержка заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, постоянное содействие реализации ключевых программ развития региона.

«Я шёл на выборы с программой «Пятилетка развития», в основе которой лежит посыл нашего Президента Владимира Владимировича Путина, – Россия и её регионы готовы к прорыву в своём развитии», – приводит слова главы Среднего Урала областной департамент информационной политики.

Особое внимание Президент РФ уделил подходу к формированию региональных команд. Владимир Путин выразил надежду, что избранные главы прибегнут к публичному отбору кандидатов на ответственные должности, по примеру того, как это было сделано на государственном уровне на примере Агентства стратегических инициатив.

«Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд будете прибегать к открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей», - сказал Владимир Путин.

В конце своего выступления Президент РФ пожелал главам регионов успехов. «Надеюсь, что у вас сложатся добрые, очень хорошие деловые отношения и с Администрацией Президента, и с Правительством Российской Федерации, и вы используете все ваши навыки, весь ваш опыт и всю энергию для решения тех задач, ради которых вы пришли на эти высокие должности и ради которых люди вас поддержали на выборах. Желаю вам удачи, всего самого доброго», - сказал Владимир Путин.