Улицу Мамина-Сибиряка откроют после ремонта 7 октября

Ремонтные работы на улице Мамина-Сибиряка в центре Екатеринбурга закончатся 7 октября. Обновление сетей пройдёт в три этапа.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, ремонтные работы на улице Мамина-Сибиряка проводят специалисты «Строительной компании «Строй-Проект».

Энергетики приняли решение провести реконструкцию сетей на данном участке в три этапа. Сначала работы пройдут от проспекта Ленина до улицы Первомайской, затем от Первомайской до Шарташской, на третьем этапе ремонт будет вестись на улице Первомайской, начиная от Мамина-Сибиряка, 28.

Планируется, что движение по Мамина-Сибиряка откроется после ремонта 7 октября.