Земства 20 сентября 2017, 18:03

Улицу Мамина-Сибиряка откроют после ремонта 7 октября

Ремонтные работы на улице Мамина-Сибиряка в центре Екатеринбурга закончатся 7 октября. Обновление сетей пройдёт в три этапа.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, ремонтные работы на улице Мамина-Сибиряка проводят специалисты «Строительной компании «Строй-Проект». 

Энергетики приняли решение провести реконструкцию сетей на данном участке в три этапа. Сначала работы пройдут от проспекта Ленина до улицы Первомайской, затем от Первомайской до Шарташской, на третьем этапе ремонт будет вестись на улице Первомайской, начиная от Мамина-Сибиряка, 28. 

Планируется, что движение по Мамина-Сибиряка откроется после ремонта 7 октября.

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Областная газета Свердловской области

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