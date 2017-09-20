Названы районы Екатеринбурга, в которых остро не хватает детсадов

В Академическом каждый год открываются новые школы и садики, но этого всё равно оказывается мало. Фото: Алексей Кунилов

Нехватка мест в дошкольных учреждениях сильнее всего проявляется в Академическом, Краснолесье, Чкаловском, Ботаническом районе, на Автовокзале и Широкой речке. Об этом 20 сентября на заседании постоянной комиссии ЕГД заявила начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

В детский сад №32 на улице Михеева, 4 в районе Краснолесье на очереди сейчас стоят 720 детей, из которых 246 - от двух до трёх лет. Строительство нового детского сада в этом микрорайоне в муниципальной программе запланировано лишь на 2020 год. Екатерина Сибирцева отметила, что строительство ещё одного большого микрорайона там только ухудшит ситуацию.

- Автоматизация процессов комплектования позволила нам исключить ошибки и субъективный подход в этом процессе, - отметила Сибирцева.

Всего в Екатеринбурге на 2017-2018 год в дошкольных учреждениях укомплектовано 18 696 мест. Заявлений на смену дошкольного учреждения в этот раз оказалось на три процента меньше, чем в прошлом году. Всего таких зарегистрировано 1735, что составляет 8,8 процентов от общего количества распределённых мест в ДОУ.