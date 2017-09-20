Минобрнауки РФ и РАН подписали соглашение о сотрудничестве. Сфера их совместной работы охватит научные исследования и законотворческую деятельность.

Как сообщает федеральный портал «Российское образование», предыдущее взаимодействие Министерства образования РФ и Российской академии наук касалось экспертизы учебников. Теперь же области сотрудничества будут максимально расширены — в них войдёт обсуждение новых государственных программ, экспертная деятельность, работа над интеграцией науки и образования.

Соглашение подписали глава Министерства Ольга Васильева и исполняющий обязанности президента РАН академик Валерий Козлов. Министр подчеркнула, что благодаря ему будет развиваться также и международное сотрудничество. ««Это особенно важно для нашей вузовской науки, для наших молодых ребят, которые будут использовать также все инструментарии сотрудничества», - сообщила Ольга Васильева.