Уральские теннисисты — 14-е на чемпионате Европы

В Люксембурге прошёл чемпионат Европы по настольному теннису. Женская сборная России завоевала бронзовые награды, а мужская команда стала 14-й.

На нынешнем европейском первенстве мужская сборная выступала в экспериментальном составе без лидеров — Александра Шибаева, Кирилла Скачкова и Михаила Пайкова. Самым опытным оказался 33-летний екатеринбуржец Григорий Власов. Ещё четверо теннисистов родились в 1996–2002 годах (в том числе ещё один уралец — 18-летний Артур Абусев).

На групповом этапе мужская сборная России обыграла Люксембург (3:0) и уступила командам Швеции и Греции (с одинаковым счётом 0:3). В турнире за 9–16-е места россияне обыграли австрийцев (3:1) и белорусов (3:0). Но матчи за 13–14-е места наша команда уступила Словакии (1:3).

Что касается уральцев, то Григорий Власов в Люксембурге сыграл три матча (две победы и одно поражение), а Артур Абусев провёл две игры (два поражения).