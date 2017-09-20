Единственное, что на данный момент сделано для ликвидации свалки - горящие очаги засыпали землёй. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ОНФ возьмёт на контроль ликвидацию незаконной свалки на 12-м километре ЕКАД. Решение об её закрытии и рекультивации нарушенных земель уже вынесено судом.

Как сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга, свалку обнаружили ещё два года назад. В московской фирме, которая арендует землю, уверяют, что о скоплении мусора слышат впервые. При этом комитет по экологии и природопользованию администрации города не раз направлял информацию в Министерство экологии РФ и Росприроднадзор, однако активных мер так и не было принято. Сейчас ликвидация свалки затруднена из-за сильного задымления.

Представители Общероссийского народного фронта собираются контролировать исполнение данных судом предписаний - согласно срокам, у подрядчика есть время до 1 декабря, чтобы заняться рекультивацией земель. В рамках последнего выезда активисты вновь проинспектировали место свалки и собираются направить результаты обследования в соответствующие контролирующие органы и ведомства.