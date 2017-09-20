В парке Маяковского бронзовая девочка ищет отца

Девочка готова броситься на шею к отцу. Фото: пресс-служба ЦПКиО

В парке Маяковского установили скульптуру девочки с табличкой «Папа, ты где?». Памятник стал частью социального проекта, призванного привлечь внимание к взаимоотношениям отцов и детей.

Как сообщает пресс-служба ЦПКиО, фигура 5-летней девочки в полный рост, готовой с раскинутыми руками броситься на шею к отцу, расположилась между Зооуголком и Детской площадкой. Её открытие состоялось в рамках социального проекта «Папа, ты где?», пропагандирующего участие отцов в жизни детей и сохранение семейного благополучия.